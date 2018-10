Pintar dentes com esmalte colorido é moda em NY

Pintar dentes com esmalte é última moda em NY

Dentes brancos como pérolas estão fora de moda. Segundo uma tendência, os dentes do arco-íris estão onde está.

“Nós vemos isso se tornando comum. De uma vibe de clube a um toque cotidiano de moda no local de trabalho”, disse David Silverstein, criador da marca Chrom com sede em Nova York.

Chrom é uma espécie de esmalte. Por cerca de US$ 20 um frasco, você pode adotar sorriso com tons extravagantes.

Silverstein vê os esmaltes multicoloridos tornando-se tão comuns quanto tatuagens. “Talvez você pinte o dente para combinar com seu esmalte ou com a cor do cabelo”, diz ele.

Silverstein diz que os sorrisos de arco-íris já são grandes no circuito de festivais de música. E em breve, os fãs de Burning Man que adoraram a tendência brilhante do ano passado terão ainda mais motivos para sorrir.

“Na verdade, estamos saindo com uma linha de glitter”, diz Silverstein. O esmalte é formulado para permanecer por até 24 horas e resistir a comer e beber. Para remover, basta escovar com pasta de dentes.

Silverstein diz que o solvente do produto é feito de uma base de álcool de cereais e que os pigmentos, semelhantes aos corantes alimentares, estão em conformidade com a Lei de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos. Ele se recusou a divulgar a lista completa de ingredientes da Chrom por razões proprietárias, mas diz que é “100% seguro” e foi formulado por dentistas.

Dentista alerta para riscos

Um dentista em Woodridge, NY, ouvido pelo NY Post, alertou para os riscos. “Eu não ficaria confortável em dizer que [a pintura dentária] é segura sem uma ficha de dados de segurança do material, que teria uma lista completa de ingredientes”, disse David Drew.

“Eu não recomendaria o uso diário sem um estudo de longo prazo que comprove sua segurança”, completou.

