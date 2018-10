Pink lamenta morte de sua cachorra e emociona: “Obrigada por me esperar chegar em casa”

Leia maisLana Del Rey critica Kanye West por apoio a Trump: ‘você precisa …Modelo estrela da semana de moda de Paris foi descoberta em campo …

Pink usou sua conta no Instagram para dividir um momento bem triste com seus fãs, no início desta semana.

A cachorra da cantora, Nani, morreu. “Beijo de despedida. Frangelica ‘Nani’ Moore Hart. 2002-2018. Descanse em alegria, garota linda. Obrigada por me esperar chegar em casa”, afirmou na legenda.

Os fãs ficaram emocionados e mandaram mensagens de carinho. “Sinto muito pela sua perda. Nosso amigos peludos não são pets, são família e dói o coração perdê-los”, afirmou uma seguidora.

Veja famosos que adoram exibir seus animais

Animais de estimação – Giovanna Ewbank e Emerson Sheik

Créditos: Montagem Virgula

Claudia Leitte abraça os cachorros

Créditos: Reprodução/Instagram

Cadela de Jaquelline

Créditos: Reprodução/Twitter

Gato de Bia e Branca Feres

Créditos: Reprodução/Twitter

Zetti e seu cachorro

Créditos: Reprodução/Twitter

Minotauro e seu cachorro

Créditos: Reprodução/Twitter

Minotouro

Créditos: Reprodução/Twitter

Bárbara Evans e o pequeno Bruce

Créditos: Reprodução/Instagram

Bernando, o companheiro de Sabrina Sato

Créditos: Reprodução/Instagram

Gisele Bundchen e a cachorrinha Vida

Créditos: facebook

Fernanda Paes Leme com Trinity

Créditos: Reprodução/Instagram

Sophia Abrahão com sua cachorra

Créditos: Reprodução/Instagram

Thaila Ayala com seu cachorro Zacarias

Créditos: Reprodução/Instagram

Bombom, o cachorro de Ivete Sangalo

Créditos: Reprodução/Instagram

Jersey Shore e seu cachorro

Créditos: twitter

Kate Perry e seu gato Kitty Purry

Créditos: twitter

Paris Hilton e seu cão Tinkerbell

Créditos: twitter

Paris Hilton e Tinkerbell assistem um jogo de basquete

Créditos: Getty Images

Taylor Swift e seu gato

Créditos: twitter

Selena Gomez e seu cachorro

Créditos: instagram

Selena Gomez e seu cachorro

Créditos: instagram

Shakira e Antonio de la Rua com seu cão

Créditos: Divulgação

Tori Spelling e seu cão Mimi

Créditos: Divulgação

Jessica Biel e seu cão

Créditos: Divulgação

Chelsea Handler e seu cão Gary

Créditos: twitter

Geri Halliwell e seu cachorro

Créditos: Divulgação

Lake Bell e sua cachorra Margaret

Créditos: Divulgação

A atriz Lauren Bacall e sua cachorra Sophie

triz Lauren Bacall e sua cachorra Sophie

Créditos: Divulgação

Ashley Judd e seu cachorro

Créditos: Divulgação

Ashley Judd e seu cachorro

Créditos: Divulgação

Manu Gavassi com a coelha Panqueca

Créditos: Reprodução/Instagram

Fiorella Matthei também tem o gato Maddox

Créditos: Reprodução/Instagram

Fiorella Mattheis dá beijo na cachorra Cora

Créditos: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa com o pequeno Bruce

Créditos: Reprodução/Instagram

Ex-BBB Monique com a Fiona

Créditos: Reprodução/Instagram

Ana Hickmann com o Olavinho

Créditos: Reprodução/Facebook

Xuxa em campanha para loja de departamentos

Créditos: Reprodução / Instagram

Tande com seu companheiro

Créditos: TV Globo / João Cotta

Ellen Jabour com seu cachorro

Créditos: TV Globo / Blenda Gomes

Rafael Cardoso com seu dog Elvis Presley

Créditos: TV Globo / João Cotta

Betty Lago com o seu companheiro Joaquim Francisco (Chico)

Créditos: TV Globo / Estevam Avellar

Priscila Fantin com seu cachorro Chico

Créditos: TV Globo/Divulgação

Fiuk com a sua companheira Gaia

Créditos: TV Globo/Rafael Sorín

Francisco Cuoco com a Balu

Créditos: TV Globo/João Miguel Júnior

Carmo Dalla Vecchia com Rosa Maria

Créditos: TV Globo/Rafael Sorín

Junior Lima e sua cachorra Bruna Surfistinha

Créditos: Reprodução/Twitter

Maria Melilo apresenta sua cachorra

Créditos: Reprodução/Twitter

Ana Maria Braga posa com seus cachorros

Créditos: divulgacao

Lucão e sua gata Mé

Créditos: Acervo pessoal

Lucão e seu cachorro Toquinho

Créditos: Acervo pessoal

Dentinho ao lado de seus cachorros

Créditos: Reprodução/Twitter

Bruno Gissoni e seu cachorro flamenguista

Créditos: Reprodução/Instagram

Dany Bananinha com seu cachorro

Créditos: Reprodução/Instagram

Emerson e sua macaquinha Cuta

Créditos: Reprodução/Facebook

Daniel Rocha mostra seus peixes

Créditos: Reprodução/Instagram

Emerson Sheik com sua companheira Cuta

Créditos: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian com o cachorro da irmã Khloé

Créditos: Reprodução/Instagram

Cachorro de Bruno Gagliasso

Créditos: Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank com o seu cachorro Johnny

Créditos: Reprodução/Instagram

Animais de estimação – Giovanna Ewbank e Emerson Sheik

Créditos: Reprodução/Instagram

Coincidentemente, o animalzinho é bem parecido com Luna, a cachorra de estimação de Bruna Marquezine

Créditos: Reprodução/Instagram

Grazi Massafera com os filhotes de cachorro

Créditos: Reprodução/Instagram

Luisa Mell com seu cachorro Marley

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL