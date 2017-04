Pinheiro inicia comemorações em missa na Igreja do Rosário

Como acontece todos os anos, foi celebrada na tradicional Paroquia do Rosário e Igreja de São Benedito, no centro histórico da cidade, a missa em comemoração ao aniversário da Capital, que este ano, completa seus 298 anos.

O prefeito Emanuel Pinheiro sentou-se na primeira fileira de banco, ao lado do vice-prefeito Niuan Ribeiro e acompanhou todo o ato religioso. Ainda participaram da missa comemorativa deputados federais, vereadores, secretários municipais, e o representante do Governo do Estado, Paulo Taques – secretário Chefe da Casa Civil, além de devotos e toda a comissão da Irmandade da tradicional Igreja.

Segundo Emanuel, foi uma honra participar dessa festa que intimamente é ligada ao povo cuiabano que preserva a sua história e tradição, por isso, como prefeito foi pedir as bênçãos de Deus para uma cidade mais próspera, alegre e solidária.

“Estamos aqui rumo aos 300 anos de existência de Cuiabá, e esta missa abençoada na madrugada nesse dia 8 de Abril em que comemoramos os 298 da Cuiabá de todos os santos, é o presente para o nosso povo. Então que Deus pai todo poderoso nos abençoe nessa gestão e que consigamos realizar todos os nosso objetivos visando uma cidade ainda melhor para se viver”, frisou.

O vice também pontuou a honra em participar do evento, agora como legítimo representante da Cuiabá nesses 4 anos. Essa é uma tradição que nos prova que o povo cuiabano quer mudanças e tem esperança em dias melhores e nós não decepcionaremos o nosso povo”, disse Niuan Ribeiro.

A missa foi celebrada pelo pároco local, Padre Marcos, que durante a homilia, pontou sobre os aniversários da cidade, as comemorações, costumes e principalmente a alegria do povo cuiabano. ”A cidade é o povo”, disse o sacerdote, destacando que melhorias na condição de vida são essenciais para ser mais feliz e ter uma cidade bela.

No rito da missa e no momento da oferta, foram trazidos até o altar, frutos da terra e a culinária da Capital que significam o trabalho do homem e do povo cuiabano. Frutas como manga, banana, abóbora e o tradicional peixe Pacu. E, após a missa em comemoração ao aniversário, foi servido o tradicional “chá com bolo”, com quitutes servidos no dia a dia do cuiabano.