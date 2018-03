Pilotos são suspensos por companhia aérea por gravarem e postarem vídeos em pleno voo

Reprodução Pilotos são suspensos

A companhia aérea britânica EasyJet decidiu suspender um piloto e um copiloto por gravarem e publicarem vídeos “engraçadinhos” no Snapchat em pleno voo, informou o jornal The Sun.

Os vídeos foram gravados na quarta-feira (21) em voo de Paris para Madrid, a 30 mil pés de altura. Nos vídeos, o copiloto interage com personagens animados do Snapchat. “Primeiro-oficial dançando e cuidando da papelada”, escreveu na legenda.

Assim, piloto e copiloto foram suspensos e vão ser submetidos a uma investigação disciplinar dentro da empresa.

Um porta-voz da empresa disse que não houve risco aos passageiros. “Apesar de em nenhum momento a segurança dos passageiros ter sido comprometida, isso passa longe dos altos padrões que a Easyjet espera de seus pilotos”, disse a companhia.

Empresa russa aluga avião para pessoas enganarem seguidores no Instagram

Private Jet Studio

A empresa russa Private Jet Studio foi criada pensando em pessoas que sonham em ter vidas glamourosas e luxuosas, mas não tem o dinheiro suficiente para isso.

Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL