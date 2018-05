PIB de Mato Grosso cresceu 11,2% em 2017

Entre os setores que contribuíram para o comportamento da economia local no período estão a agropecuária (-7,9%), a indústria (6,7%) e serviços (3,7%)

A economia de Mato Grosso apresentou um crescimento de 11,2% no ano de 2017, enquanto o desempenho estimado da economia nacional registrou 1,0% pelo Sistema de Contas Nacionais Trimestrais do IBGE. Os resultados apurados estão no informe técnico PIB Trimestral do Estado de Mato Grosso – 4° trimestre de 2017 –, divulgado pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan-MT), nesta quinta-feira (17.05).

Na comparação do quarto trimestre de 2017 com o mesmo período do ano anterior, o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado cresceu 1,2%, enquanto a atividade econômica nacional registrou aumento de 2,1%. Entre os setores que contribuíram para o comportamento da economia local no período estão a agropecuária (-7,9%), a indústria (6,7%) e serviços (3,7%).

Ao calcular o PIB Trimestral, Mato Grosso passa a ser o nono estado, além da própria União, que apresenta resultados mais imediatos da evolução da estrutura produtiva. O indicador antecipa a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo IBGE, responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais.

Entre os estados, novamente Mato Grosso apresentou a maior alta do PIB no acumulado de 2017 ao alcançar 11,2%.

Resultado por setores

Apesar da queda observada no setor agropecuário, influenciada pela produção de bovinos e aves, a atividade registrou um crescimento acumulado de 47,0% em relação ao ano anterior, impulsionado pela produção agrícola, em especial de soja; pela recuperação da produção de milho e boa participação do algodão no cenário nacional.

Já o resultado do desempenho do setor da indústria adveio da indústria de transformação, em particular da indústria de alimentos que processa a produção agrícola regional. Dentro deste setor a construção civil não obteve êxito no ano de 2017, sendo este o terceiro ano consecutivo de queda de desempenho.

A série trimestral de serviços fecha o quarto trimestre de 2017 alicerçado no desempenho do comércio e dos serviços de transporte, inerentes à escoação da produção agropecuária. Após dois anos de resultados negativos o setor encerra 2017 no positivo.

Crescimento: PIB x Receitas Arrecadadas

Enquanto o PIB de Mato Grosso cresceu 11,20% em 2017, a receita total cresceu apenas 5,20% e o ICMS 7,3% no mesmo período, ao passo que a despesa corrente apresentou um aumento de 11,40% e a despesa de pessoal 12,90%. Os dados constam no relatório do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso (Fiplan).

De acordo com o secretário de Estado de Planejamento, Guilherme Müller, no ano passado se repetiu um cenário que já ocorreu outrora. “Em 2017 se repete o que acontece todos os anos, o PIB cresce sempre acima das receitas, significando que a economia é mais forte do que a capacidade de arrecadar, apesar do crescimento das receitas em Mato Grosso serem maiores do que em outros estados”, salientou.

