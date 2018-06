Philippe Coutinho faz o terceiro gol após assistência de Roberto Firmino, relembrando a antiga parceria que os dois jogadores fizeram no time do Liverpool, antes de Coutinho se transferir para o Barcelona. Firmino havia entrado em campo poucos minutos antes no lugar de Gabriel Jesus.

A jogada de gol ocorreu pelo lado esquerdo. Coutinho recebeu um passe preciso, foi em direção ao gol e tocou por cima de Lindner, que nada pôde fazer.

Fonte: Agência Brasil