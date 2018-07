Pharrell Williams ostenta relógio de R$3 milhões para assistir desfile da Chanel

O cantor e produtor Pharrell Williams foi mais uma vez um dos convidados da primeira fila do desfile da Chanel durante a temporada de alta-costura de Paris, na França, no início da semana.

Para a ocasião, ele escolheu um acessório nada simples: um relógio da marca Richard Mille avaliado em US$815,5 mil (aproximadamente R$3,2 milhões).

A peça, de pulseira vermelha, tem apenas 30 unidades espalhadas pelo mundo. O relógio foi criado em homenagem ao tetra campeão mundial da Fórmula 1, o francês Alain Prost.

Pharrell tem uma relação próxima à maison Chanel. Ele já lançou um tênis em parceria com Karl Lagerfeld e até desfilou em um dos shows da grife de luxo.

Fonte: Vírgula UOL