Pharrell Williams faz pedido judicial para que Trump não use suas músicas

Pharrell Williams

Leia mais’Não somos grunge, fazemos música’, diz Mike Inez, do Alice In …Erick Jay é o 1º DJ brasileiro a disputar o Goldie Awards: ‘O …

Alguns músicos, como Steven Tyler, Adele, Rolling Stones e a família de Prince, já pediram legalmente que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pare de usar suas músicas em eventos políticos.

Agora, quem entrou nesse grupo foi Pharrell Williams. Trump usou Happy em um comício na cidade de Indiana no último sábado (27), pouco após o tiroteio que matou 11 pessoas em uma sinagoga em Pittsburgh.



“Pharrell não permitiu, e não permitirá, que você apresente em público, transmita, ou dissemine suas músicas. No dia do assassinato em massa de 11 pessoas nas mãos de um nacionalista louco, você tocou a música ‘Happy’ para uma multidão em um evento político em Indiana. Não havia nada de ‘feliz’ na tragédia que aconteceu no sábado neste país, e não houve permissão para que você use esta música para este propósito”, afirmou o advogado do artista.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

TovRidm-1__880

FK07uBO__880

v1zm1ovgfdgy__880

0080g5pfndgy__880

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Montagens com miniaturas de Donald Trump viram febre

Créditos: Reprodução/Bored Panda

TovRidm-1__880

FK07uBO__880

v1zm1ovgfdgy__880

0080g5pfndgy__880

Mais galerias

Facebook promete volta de comunidade contra Bolsonaro

SpaceX anuncia primeiro voo com turista espacial

Presidenciáveis como personagens animados

Mais galerias

Facebook promete volta de comunidade contra Bolsonaro

SpaceX anuncia primeiro voo com turista espacial

Presidenciáveis como personagens animados

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1195943’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL