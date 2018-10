PF transfere delegacia de imigração do Galeão para o Santos Dumont

A Polícia Federal anunciou hoje (26) a transferência da Delegacia de Imigração (Delemig) do Aeroporto Internacional Galeão/Tom Jobim, na Ilha do Governador, para o Aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade.

A transferência, segundo a PF, atende pedidos do público e tem a intenção de melhorar o atendimento aos usuários, facilitando o acesso e a modernização das instalações. A Delemigi funcionará no 3º andar do terminal de embarque do Santos Dumont.

Por causa da mudança para a nova sede, a delegacia que funciona no Galeão ficará parcialmente fechada de segunda-feira (29) a sexta-feira (2).

A Polícia Federal informou que no setor de passaportes do Galeão haverá atendimento excepcional para requerimento de passaportes de emergência e de urgência, no horário comercial. A entrega dos documentos funcionará, normalmente, até a próxima quinta-feira (1º).

Alguns agendamentos realizados no setor de estrangeiros serão reprogramados para a semana de 5 a 9 de novembro. As pessoas que fizeram os pedidos receberão mensagem do Núcleo de Registro de Estrangeiros (NRE) para conhecimento da data de comparecimento ao núcleo.

A Polícia Federal assegurou que os requerentes com prazos a vencer no período de 29 de outubro a 2 de novembro não serão prejudicados com eventuais aplicações de penalidades.

Fonte: Agência Brasil