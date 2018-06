PF prende uma pessoa em operação contra pornografia infantil em SP

A Polícia Federal (PF) prendeu hoje (14) uma pessoa em flagrante, em Interlagos, na capital paulista, numa operação contra a pornografia infantil. Segundo a PF, ela tinha, em seu poder, imagens pornográficas com menores.

A operação recebeu o nome de Take Care. Os agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Santana do Parnaíba. O objetivo é combater a produção, divulgação, o compartilhamento e a publicação de material eletrônico de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

A PF investiga, entre os crimes, a criação de sites com veiculação de imagens de menores, com conteúdo sexual; o compartilhamento de arquivos com pornografia infantil em redes sociais; o armazenamento e compartilhamento desse material; e a produção de imagens pornográficas de crianças e adolescentes.

Os crimes estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e as penas variam entre três e oito anos de prisão.

Fonte: Agência Brasil