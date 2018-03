PF prende três homens com 232 quilos de cocaína

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (PF) prenderam hoje (15) três homens, com idade entre 25 e 52 anos, com 232 quilos de cocaína em uma casa localizada no município de Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Os agentes federais chegaram ao local, na Praia de Coroa Grande, na Baía de Guanabara, após uma denúncia anônima, que indicava uma movimentação intensa de pessoas suspeitas na residência. Nos fundos da casa, a PF apreendeu uma embarcação que estava em nome de um parente de um dos presos. Também foi apreendido um motor de popa. Existe a suspeita de que a droga seria distribuída a comunidades no estado do Rio por meio de pequenas embarcações.

Os presos foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após serem autuados, os três acusados foram conduzidos ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça Federal, aguardando julgamento.

Fonte: Agência Brasil