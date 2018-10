PF prende suspeitos de tráfico internacional de drogas

A operação da Polícia Federal deflagrada hoje (10), de combate ao tráfico de drogas por meio de navios, resultou na prisão de ao menos 12 pessoas, sendo nove no Rio de Janeiro, uma em João Pessoa, uma na Paraíba, e o suspeito de chefiar a quadrilha, em Natal. Também foram apreendidos 78 quilos de cloridrato de cocaína e US$ 32 mil.

O delegado André Santana, responsável pela investigação, informou que os presos são estivadores ou funcionários da MultiRio Operações Portuárias, concessionária responsável pela operação do terminal II do Porto do Rio de Janeiro. Eles atuavam escondendo drogas dentro de contêineres com carga lícita. Os destinatários e remetentes não tinham ciência do crime.

“A quadrilha vinha em pequenas embarcações, navegava pela Baía de Guanabara, se colocava a bordo dos navios e fazia o içamento [dos entorpecentes]. Com as drogas dentro do navio, já tinham previamente o plano de cargas e o contêiner escolhido. Então, faziam a contaminação [dos contêineres com produtos ilegais]”, explicou o delegado.

As investigações da Operação Aegir já duram um ano e apreendeu quase 2 toneladas de cocaína cujo destino era Europa, segundo a Polícia Federal.

A operação iniciada hoje ainda está em andamento e tem o objetivo de cumprir 18 mandados de prisão temporária e 22 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e da Paraíba. Cerca de 200 policiais federais participam da ação.

* Estagiária sob supervisão de Vitor Abdala

Fonte: Agência Brasil