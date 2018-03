PF prende passageiro com mais de cinco quilos de cocaína na bagagem

Um paraguaio, de 28 anos, foi preso, no último sábado (10), no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, pela Polícia Federal (PF), quando tentava embarcar para Joanesburgo, na África do Sul, levando mais de cinco quilos de cocaína. A droga estava na mala do passageiro, que já tinha sido levada para o porão de bagagens despachadas. O alerta de que havia algo suspeito foi dado por cães farejadores.

Diante do alerta, os policiais abordaram o proprietário da mala, que já estava na sala de embarque, e o conduziram para acompanhar a revista de seus pertences. A droga foi encontrada em fundos falsos da mala. De acordo com nota da PF, após passar por audiência de custódia, o preso será conduzido ao presídio estadual, onde ficará à disposição da Justiça e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Nos dois primeiros meses deste ano, a PF já fez 57 prisões por tráfico de drogas nesse terminal, número que supera o do mesmo período do ano passado (39). Entre os detidos 16 são brasileiros, 14 africanos e nove sul-americanos.

Fonte: Agência Brasil