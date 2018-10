PF prende paquistanesa que tentou legalizar estrangeiro

A Polícia Federal prendeu hoje (22) em flagrante hoje (22) uma despachante paquistanesa que tentou simular uma união estável entre um paquistanês e uma brasileira no esforço de regularizar a situação de estrangeiro ilegal no país.

A despachante paquistanesa apresentou no setor de migração da Polícia Federal em Curitiba documentos para tentar regularizar a permanência de um imigrante ilegal, também paquistanês, que reside em Curitiba.

Os policiais desconfiaram das declarações de residência e união estável com um brasileiro, fizeram diligências e constataram a falsidade da união estável. A despachante foi presa em flagrante.

A Polícia Federal informou que foi instaurado um inquérito policial para apurar a falsa declaração da brasileira de união estável com o imigrante, além da falsa declaração de residência do proprietário do imóvel.

Fonte: Agência Brasil