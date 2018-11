PF prende acusados de envolvimento em esquema de tráfico de drogas

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram hoje (29) a Operação Planum, que visa combater o tráfico internacional de drogas e a lavagem de dinheiro bem como os crimes contra o sistema financeiro nacional. A ação ocorre em cinco estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Cerca de 200 policiais federais foram mobilizados para o cumprimento de 23 mandados de prisão, sendo 20 preventivas e três temporárias, além de ordens judiciais de busca e apreensão em 40 endereços e sequestro e bloqueio de imóveis, fazendas, aeronaves, embarcações, veículos e contas bancárias, avaliados em mais de R$ 25 milhões. Segundo a PF, até o início da manhã, faltavam localizar apenas duas pessoas com mandados de prisão temporária.

Por meio de nota, a PF informou que a operação se refere a um inquérito policial aberto em junho de 2017 para apurar o envio de cocaína da Bolívia para o Rio Grande do Sul. Durante as investigações, o órgão descobriu a movimentação de aviões saindo de Mato Grosso do Sul para serem carregados com grande quantidade de cocaína (em média 500 quilos) na Bolívia. Do país vizinho, a droga era levada para o Rio Grande do Sul, com pousos feitos em fazendas compradas pelos criminosos. Deste estado, os carregamentos seguiam por rodovias e eram distribuídos em depósitos de outros estados, ficando armazenados até serem despachados para a Europa por meio de portos brasileiros.

Só em uma ação da Receita Federal, em 6 de maio de 2016, no terminal portuário de Navegantes em Santa Catarina, foram apreendidos 811 quilos da droga que estavam escondidos em blocos de granito, armazenados em contêineres a serem encaminhados para a Espanha. Em 23 de junho deste ano, a Polícia Federal encontrou outros 448 quilos em um bloco de concreto, que seguia em um caminhão, no município gaúcho de Unistalda. Até o momento, os agentes conseguiram comprovar que esses criminosos movimentaram 2,2 toneladas de cocaína entre as que já foram enviadas para o exterior ou que ainda sairiam do Brasil para a Europa.

A PF identificou a atuação de doleiros em São Paulo no pagamento das transações do tráfico de drogas no exterior após estudar os dados bancários e fiscais, analisar informações compartilhadas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, e prender um narcotraficante bem como alguns dos investigados na Operação Planum em uma residência no município de Tramandaí (RS), em 10 de agosto de 2017. Para as transações financeiras ilícitas, o bando utilizava-se de um banco clandestino tendo movimentado cerca de R$ 1,4 bilhão, nos últimos três anos. Nas investigações, já foram rastreadas 90 empresas de fachada e 70 empregados que eram utilizados como “laranjas” em atos de lavagem de dinheiro e operações de câmbio ilegais

Os crimes investigados na Operação Planum são organização criminosa, tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico de drogas, operação de instituição financeira sem a devida autorização, operação de câmbio não autorizada e lavagem de dinheiro.

Fonte: Agência Brasil