PF investiga suposto sumiço de jovem que viajou de férias para Síria

A jovem disse para a família que iria para a Síria, ainda segundo a PF. Ela também falou que deveria voltar há pelo menos dois dias, mas não retornou para casa, nem manteve contato com familiares.

A PF afirma que está em contato com a embaixada do Brasil na Síria e outros órgãos internacionais. A investigação está sob sigilo.

A família da jovem registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento na quarta-feira (29). O G1 tenta contato com os familiares.

A princípio, Juliana contou aos colegas de trabalho que viajaria para a Inglaterra e lá encontraria uma tia que reside no país. Depois no entanto, alegou que tinha mudados os planos e, daquele país seguiria, para a Síria.

“Nós [colegas] a alertamos para que ela revesse a ideia por causa da situação do país e do risco. Descobrimos depois que ela, na verdade, tinha ido direto para a Síria e sozinha”, contou ao G1 , Débora Simone Rocha Faria, colega de trabalho de Juliana.

Ainda segundo Débora, na Síria Juliana entrou em contato com os amigos e a família para avisar que havia chegado no país e que estava feliz.

A PF não confirmou se há registros do embarque da Juliana para a Síria.

No dia 14 de novembro, Juliana publicou no Facebook uma postagem dizendo que estava no Aeroporto de Guarulhos, a caminho de Istambul.