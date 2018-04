PF investiga grupo que fraudava fundos Previdência de municípios do Pará

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã de hoje (11) a Operação Colinas de Rocha, para concluir investigação envolvendo fraudes cometidas por um grupo empresarial criminoso em fundos de Previdência de servidores de municípios do estado do Pará.

Segundo a PF, o grupo agia irregularmente no mercado financeiro, "captando recursos de institutos de Previdência de servidores municipais para aplicação no Sistema Financeiro Nacional".

O Fundo de Previdência de Oeiras do Pará foi um dos alvos do grupo criminoso. As investigações constataram desvios de mais de R$ 14 milhões. A quantia equivale a mais da metade dos recursos do instituto de previdência do município.

Os policiais federais cumprem dez mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em endereços nos estados do Pará, do Amapá, de Tocantins e de Santa Catarina.

Fonte: Agência Brasil