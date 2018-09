PF investiga fraude em gestões passadas de instituto de cardiologia

A Polícia Federal (PF) cumpriu hoje (26) um mandado de prisão e dez mandados de busca e apreensão em uma operação que apura fraudes no Instituto Nacional de Cardiologia (INC), em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro.

As fraudes seriam nas compras para o hospital, que é referência no tratamento de doenças cardíacas de alta complexidade. Os mandados foram expedidos pela 10° Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que a Polícia Federal (PF) esteve, nesta quarta-feira (26), no Instituto Nacional de Cardiologia. No entanto, a PF constatou não haver necessidade de apreensão de documentos. O INC esclareceu que “a investigação refere-se às gestões anteriores e suas chefias, estando a atual direção à disposição da Justiça para auxiliar na apuração e esclarecimento da investigação.

O órgão vem realizando ações, como a adesão voluntária ao Programa de Fomento a Integridade Pública (Profip), que tem o intuito de adequar procedimentos internos para prevenção, detecção e remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades, desvios éticos e de conduta”.

Fonte: Agência Brasil