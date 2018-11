PF inaugura Delegacia de Imigração no Aeroporto Santos Dumont

A partir de (13), o Aeroporto Santos Dumont, um dos principais do Rio , contará com a Delegacia de Imigração da Polícia Federal (Delemig). A expectativa é de que o novo polo atenda a pelo menos 700 pessoas por dia, segundo o superintendente da PF no Rio, Ricardo Saad.

“Com a mudança da Delegacia de Imigração para o Santos Dumont, temos certeza de que a qualidade do serviço melhorará ainda mais porque o acesso aqui é fácil à população, e nós temos uma estrutura muito boa que foi construída”, explica Saad.

Os principais serviços oferecidos pela Delemig são emissão e renovação de passaporte, além de serviços referentes ao Registro Nacional de Estrangeiros (RNE). O horário de atendimento é das 7h às 17h, para assuntos ligados a passaportes, e das 8h às 17h, para o RNE.

Embora a inauguração oficial da Delemig no Santos Dumont tenha tenha sido na manhã de , a delegacia já funcionava no local desde o dia 5 deste mês, em sistema de transição. Anteriormente, as atividades relacionadas à imigração eram realizadas no Aeroporto Internacional do Galeão, onde a Delemig estava alocada.

“A delegacia já está em pleno funcionamento aqui [no Santos Dumont], mas continuamos com a Delegacia do Aeroporto Internacional RioGaleão, onde todos esses serviços poderão ser prestados também”, acrescentou o superintendente da PF.