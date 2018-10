PF faz operação para prender 100 acusados de tráfico no estado do Rio

A Polícia Federal e o Ministério Público (MPRJ) cumprem hoje (16) 100 mandados de prisão contra acusados de envolvimento com a venda de drogas no sul do Estado do Rio de Janeiro. Entre os alvos, há 32 policiais militares do Batalhão de Volta Redonda (28º BPM).



Segundo o MPRJ, os policiais são acusados de conivência com traficantes de drogas que atuam na região sul fluminense e de receber dinheiro da venda de entorpecentes em vez de coibir o crime. Os PMs também são acusados de envolvimento com a indicação de voto em político que defende os criminosos.



De acordo com denúncia apresentada à Justiça, em uma ocasião os policiais apreenderam a droga de criminosos e exigiram um pagamento de R$ 1.500 para liberar a carga ilegal. Em outro episódio, a cobrança para liberar a droga apreendida chegou a R$ 5 mil.



Eles responderão por associação criminosa armada, corrupção, tráfico de drogas e roubo, entre outros crimes.



Além dos policiais, estão sendo procurados 57 criminosos que atuam em Volta Redonda e 13 acusados de atuar na venda de drogas em Itatiaia e Resende. A operação conta com a participação da Corregedoria e da Coordenadoria de Inteligência da Polícia Militar.

Fonte: Agência Brasil