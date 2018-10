PF faz operação contra a pesca ilegal de camarão no Rio de Janeiro

Policiais federais cumprem hoje (18) sete mandados de busca e apreensão para reprimir a pesca de camarão no período do defeso (reprodução) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos fluminense. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal.

De acordo com a PF, a investigação começou há seis meses. Durante o inquérito, foram identificadas pessoas envolvidas na pesca e os locais de armazenamento do camarão obtido. Ainda segundo a PF, a prática causa forte impacto na população do crustáceo na Lagoa de Araruama e pode levar à sua extinção.

Os envolvidos poderão responder por crime ambiental e organização criminosa.

Fonte: Agência Brasil