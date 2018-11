PF desarticula quadrilha que fraudava prefeituras de Alagoas

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (27) uma operação para desarticular organização criminosa responsável por fraudes em diversos contratos firmados com prefeituras municipais. A estimativa é que pelo menos R$ 10 milhões foram desviados dos cofres públicos. O grupo atuava nos municípios de Boca da Mata, Mata Grande, Branquinha, Campo Grande, Joaquim Gomes, Maravilha, Olho D´Água Grande, Pariconha, Rio Largo, São Luiz do Quitunde, Estrela de Alagoas, São Miguel dos Campos, Pão de Açúcar e Dois Riachos, todos em Alagoas.

A Operação Sesmaria Alagoana foi deflagrada pela PF em conjunto com a Receita Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) e envolveu mais de 170 policiais federais, além de nove auditores da CGU e nove da Receita. Eles dão cumprimento a 42 mandados judiciais de busca e apreensão, a três mandados de prisão preventiva, além do sequestro de bens móveis e imóveis, inclusive veículos e imóveis de luxo, além de fazendas.

O grupo é investigado por crimes de fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e constituição de organização criminosa. Somadas, as penas podem ultrapassar 50 anos de prisão.

O grupo teria contratado uma empresa para locação de veículos aos municípios sem ter a necessária frota; emitido notas fiscais relativas a abastecimentos não realizados; feito saques em espécie e na boca do caixa de contas das prefeituras, com posterior distribuição dos valores entre os membros da organização criminosa; aquisição de imóveis e veículos de luxo, sem declarar à Receita Federal, para ocultar a origem ilícita do dinheiro.

Alguns dos investigados foram afastados cautelarmente dos cargos públicos que ocupam por ordem judicial, bem como proibidos de se aproximarem das respectivas prefeituras e órgãos públicos.

Fonte: Agência Brasil