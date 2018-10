PF desarticula contrabandistas de cigarro no Pará

A Polícia Federal deflagrou hoje (31) a Operação Alcatrão, com o objetivo de desarticular associação criminosa responsável pela aquisição e distribuição de cigarros contrabandeados nos municípios paraenses de Altamira e Vitória do Xingu.Ao todo, nove mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva expedidos pela 1º Vara da Justiça Federal de Altamira estão sendo cumpridos nas duas cidades.

De acordo com a PF, ao longo de 8 meses de investigações três contrabandistas foram presos em flagrante. A partir dessas prisões foram obtidas informações que possibilitaram aos policiais entender o modus operandi dos criminosos.

“Os cigarros contrabandeados têm origem paraguaia e, ao chegarem em Goiânia (GO), recebem nova distribuição, ocasião em que são fornecidos a contrabandistas locais do interior do Pará. Já nestas cidades, policiais civis juntavam-se com contrabandistas locais para apreender ilegalmente carregamentos de cigarros de contrabandistas concorrentes, exigindo vantagem indevida para a não lavratura da prisão em flagrante”, diz a nota divulgada pela PF.

Os integrantes do grupo criminoso responderão pelos crimes de associação criminosa, contrabando e concussão. As penas podem chegar até 8 anos de prisão.

Fonte: Agência Brasil