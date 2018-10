PF combate fraudes em instituto de previdência em Pernambuco

Um esquema de fraude que atuava no Instituto de Previdência dos servidores da prefeitura da cidade do Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife, é alvo da segunda fase da Operação Abismo.

Os policiais federais estão cumprindo desde cedo um mandado de prisão preventiva e dez de busca e apreensão, sendo nove em cidades de Pernambuco. A prisão preventiva é de um empresário no estado de Goiás.

Estão sendo apreendidos documentos, veículos, mídias de computador e dinheiro. Todo o material vai subsidiar as investigações já em andamento”, informa a PF por meio de nota..

Na primeira fase da Operação Abismo, deflagrada no último dia 19, foram cumpridos mandados de prisão de 22 suspeitos, entre eles, empresários e funcionários da prefeitura.

O esquema criminoso é acusado de ter ordenado a transferência de R$ 90 milhões do fundo do instituto para outro de origem suspeita.

Fonte: Agência Brasil