PF apreende droga encontrada em novelos de lã no aeroporto de SP

A Polícia Federal apreendeu (26) 289 gramas de cocaína encontradas em três novelos de lã, que estavam dentro de uma encomenda postal que sairia do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com destino ao Sri Lanka, país situado em uma ilha no Oceano Índico.

De acordo com a PF, a substância foi identificada através de uma operação realizada por servidores da Receita Federal que atuam no aeroporto durante fiscalização de remessas postais.

A encomenda, entregue por serviço de motoboy, foi considerada suspeita pela equipe da Receita Federal, que encaminhou o conteúdo à sede da PF. Os peritos federais analisaram o material.

Em nota, a PF afirmou que foi instaurado um inquérito policial com o objetivo de identificar os responsáveis pela droga.

Operação de apreensão de drogas

As apreensões de drogas realizadas pela PF em parceria com a Receita Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, já ultrapassaram a quantidade de uma tonelada e meia no ano de 2018, e que resultaram na prisão de mais de 240 pessoas.

