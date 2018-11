PF apreende caminhão com cigarros contrabandeados do Paraguai

Um caminhão com uma carga de 400 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido na madrugada desta quarta-feira (14) pela Polícia Federal, durante uma operação de controle e fiscalização nas margens do Lago de Itaipu, na região de Santa Helena Velha, no Paraná.

Os policiais federais perceberam uma movimentação de carros perto do lago e decidiram investigar. Após buscas no local, identificaram marcas de pneus de caminhão em meio à plantação de soja. Mais adiante localizaram o veículo e mais uma camionete.

De acordo com a PF, o caminhão Mercedes-Benz e a camionete Fiat Strada foram abandonados pelos criminosos ao perceberam a presença dos agentes na região.

“Os veículos e a carga ilícita foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu e posteriormente à Receita Federal para as providências legais”, informou a PF por meio de nota.

Fonte: Agência Brasil