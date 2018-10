PF apreende armas de guerra na serra de Macaé

Agentes da Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam em flagrante quatro homens na serra de Macaé, no norte fluminense, com armas de guerra que iriam para o tráfico de drogas na cidade, uma das mais prósperas da região, devido ao acesso mais rápido de helicóptero para transporte de funcionários às plataformas da Petrobras. Na cidade, também ficam várias empresas ligadas à prospecção de petróleo.

Com o grupo, foram apreendidos 6 fuzis de calibre 556, uma pistola Glock calibre 40, e 218 munições calibre 556.Todos os presos fazem parte da organização criminosa que atua na região de Macaé.

Fonte: Agência Brasil