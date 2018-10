PF apreende 11 fuzis no Aeroporto Santos Dumont

Policiais federais apreenderam na noite de ontem (23) 11 fuzis no terminal de cargas do Aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal (PF), junto com as armas foram encontrados 19 carregadores de fuzil (peça que contém as munições) e dois tabletes de cocaína.

A carga ilegal estava escondida numa caixa de fritadeiras elétricas que havia sido despachada em Cascavel, cidade do oeste paranaense, a 150 quilômetros da fronteira com o Paraguai.

O destinatário do carregamento foi preso em flagrante pela Polícia Federal. A PF não divulgou detalhes da identidade do envolvido.

Números

A quantidade de armas e munições apreendidas aumentou mais de 80% nas rodovias federais de acesso ao Rio de Janeiro. Este ano, já foram apreendidas 272 armas, sendo 158 pistolas e 60 fuzis, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal.

Em junho de 2017, a polícia apreendeu 60 fuzis de guerra no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), na zona norte. Foram encontrados fuzis AK 47, G3 e AR10 em contêineres junto com uma carga de aquecedores para piscinas. A mercadoria ilegal veio de Miami, Estados Unidos.

Matéria ampliada às 11h05.

Fonte: Agência Brasil