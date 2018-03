Pezão se reúne com interventor para definir uso de verba para segurança do Rio

O governador Luiz Fernando Pezão se reuniu hoje (19) com o interventor federal na segurança pública, general Walter Braga Netto, no Palácio Guanabara, para tratar da liberação de recursos do governo federal para a área de segurança do Rio. Eles devem finalizar, nos próximos dias, um levantamento com as prioridades da área para balizar a liberação e o uso dos recursos que o governo federal irá destinar ao setor.



Governador Pezão em reunião com o general Braga Netto, interventor federal na segurança pública do Rio de JaneiroCarlos Magno/Governo do Estado do Rio de Janeiro

Pezão disse que o Rio é um dos estados brasileiros com maior investimento per capita em segurança e que a maior parte desses recursos é destinada para pagamento de salários dos servidores, o que acaba restringindo os investimentos na área.

De acordo com o governador, “a liberação desses recursos significa muito para o estado, que passa por um momento difícil. Esperamos que os valores saiam rapidamente”, avaliou.

Além dos valores liberados pelo governo federal, a área de segurança do Rio contará em breve com recursos do Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social (Fised), que, segundo o governador, deve capitalizar, somente este ano, entre R$ 200 milhões e R$ 220 milhões, a serem aplicados em investimentos na área.

Pezão disse, ainda, que o Fised será uma importante contrapartida do estado em relação aos recursos federais e que o fundo começará a ter recursos agora em março.

O fundo criado pelo estado será abastecido com 5% dos royalties do pré-sal e poderá ainda receber doações de entidades públicas e privadas. É o primeiro fundo constitucional de segurança do país, de acordo com o governador fluminense.

O governador acrescentou ainda que o governo do estado iniciou o processo de compra de cerca de 900 novas viaturas para as polícias Militar e Civil e que as primeiras 290 viaturas vão chegar em abril.

O secretário de Segurança, Richard Nunes; o chefe de Polícia Civil, delegado Rivaldo Barbosa; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Luiz Cláudio Laviano; e o secretário da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, Christino Áureo, também participaram do encontro.

Fonte: Agência Brasil