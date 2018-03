Petrópolis receberá verba para reconstrução de áreas atingidas pelas chuvas

A ajuda a Petrópolis na recomposição das áreas atingidas pela chuva chegará em 10 dias Divulgação/Prefeitura de Petrópolis

A prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio, deve concluir hoje (12) o relatório sobre o temporal que atingiu a cidade nos últimos dias e resultou na morte de quatro pessoas, vítimas de deslizamento de terra. A ajuda a Petrópolis na recomposição das áreas atingidas pela chuva chegará em 10 dias. O prazo foi anunciado pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho que vistoriou com o prefeito Bernardo Rossi, os bairros do Caxambu e Posse, no sábado passado (10), as áreas mais atingidas pelo temporal.

Participaram da visita oficial, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia e o ministro do Esporte, Leonardo Picciani. As autoridades conversaram com moradores, com produtores rurais e avaliaram os estragos causados pela chuva. Desde sábado equipes da prefeitura e da Integração Nacional fazem o levantamento dos prejuízos.

Helder Barbalho anunciou que a ajuda para restabelecer as duas áreas mais atingidas, voltadas para a produção rural – em pouco tempo é um recorde.“Estamos aguardando para esta segunda-feira (12), a finalizar os estudos que estão sendo feitos pela prefeitura para levantamento dos prejuízos. A partir daí, em sete dias, os recursos federais serão encaminhados para a cidade”, anunciou Helder Barbalho, destacando que como o município já vem atuando desde o primeiro momento com maquinários, equipes e recursos próprios, existe possibilidade de liberação de um valor complementar.

No Caxambu, os produtores rurais tiveram prejuízos avaliados em R$ 5 milhões. o ministro Leonardo Picciani deu especial atenção ao Centro de Iniciação Esportiva (CEI), o primeiro do estado e o quarto do país, que vai ser usado nas áreas de esporte e artes por 500 jovens.

De acordo com Picciani, o "importante neste momento, é caminhar com a área social e concluir a obra. O esporte – integração social-, é capaz de mudar a realidade das comunidades e assim será aqui no Caxambu”. O CEI será inaugurado dia 29 deste mês.

O prefeito Bernardo Rossi disse que "as equipes da prefeitura estão atuando desde o primeiro momento para restabelecer os acessos e minimizar os impactos para os moradores. Técnicos também estão em todos os locais atingidos, levantando as informações sobre as intervenções necessárias. Este trabalho está sendo acompanhado por técnicos da Secretaria Nacional de Defesa Civil. A liberação rápida de recursos federais irá agilizar a recuperação das áreas atingidas”, disse.

Na sexta-feira passada (9), foi publicado no Diário Oficial da União portaria da Secretaria Nacional de Defesa Civil confirmando o estado de situação de emergência decretado pela prefeitura nos bairros Caxambu e Bela Vista. O decreto desburocratiza a liberação de recursos federais e agiliza as ações da prefeitura para recuperação das áreas atingidas. O bairro Posse, atingida por chuva na quinta-feira (8) também será incluída no decreto, e terá ação federal para liberação de recursos.

Ocorrências

O município de Petrópolis registrou 201 ocorrências desde sábado passado, sendo 101 deslizamentos de terra. Foram interditadas 28 casas nas áreas mais atingidas, devido ao risco de deslizamento, no Caxambu, em Bela Vista e Posse. São 60 famílias desalojadas, totalizando 198 pessoas que deixaram as suas casas em todo o município. Foram removidas mais de 1,3 mil toneladas de lama nas áreas atingidas pelo temporal. Em toda a cidade, mais de 150 homens da prefeitura atuam na limpeza e desobstrução de vias. Apenas a Estrada União e Indústria, na Jacuba, e a Rua Nossa Senhora de Fátima, na Posse, permanecem interditas.

