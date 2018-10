Petrópolis aguarda notificação que proíbe uso de cavalos em charretes

Em nota divulgada hoje (8), a prefeitura de Petrópolis informou que está aguardando a notificação da Câmara Municipal referente ao resultado do plebiscito de ontem (7), que decidiu pelo fim da tração animal nas charretes, ou “vitórias”, como são conhecidos esses veículos. As charretes fazem ponto junto ao Museu Imperial, no centro histórico da cidade serrana fluminense, e atraem muitos turistas.

O plebiscito foi convocado pela Câmara, atendendo a uma proposta do vereador Reinaldo Meirelles. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou a preparação das urnas para a votação extra, que ocorreu no primeiro turno das eleições deste ano. O destino das charretes foi decidido pelos moradores de Petrópolis, após votarem para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente.

Segundo a prefeitura, o legislativo municipal deverá indicar o desejo da população para a criação de regulamentação proibindo o uso da tração animal nas charretes. Atualmente, 13 charretes estão cadastradas na prefeitura e utilizam 39 cavalos, em escala de revezamento.

Em paralelo, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), que responde pela autorização do uso das charretes, montará grupo de trabalho envolvendo órgãos municipais, Câmara de Vereadores e sociedade civil para efetuar a transição, diz a nota.

O presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, da Ordem dos Advogados do Brasil/Regional Rio de Janeiro (OAB-RJ), Reynaldo Velloso, informou à Agência Brasil que os cavalos utilizados até agora nas charretes serão abrigados pela organização não governamental Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, onde serão tratados e terão atendimento veterinário.

Fonte: Agência Brasil