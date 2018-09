Petrobras e Pnud vão capacitar líderes sobre sustentabilidade

Um acordo de cooperação entre a Petrobras e o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (Pnud) vai capacitar lideranças locais e administradores públicos em 110 cidades brasileiras onde a estatal opera. O acordo foi assinado hoje (25),no Rio de Janeiro, e deve qualificar 2,2 mil pessoas em dois anos.

A intenção da capacitação é estimular o desenvolvimento sustentável previsto nos 17 objetivos da Organização das Nações Unidas (ONU).

O programa vai colaborar na identificação das prioridades de cada uma das localidades e começar por cidades de três estados que ainda serão definidos.

Os cursos presenciais nos primeiros municípios contemplados vão servir de parâmetro para sistematizar instrumentos de capacitação e replicar o modelo para outras cidades.

Como organizações da sociedade civil também vão participar do curso, a previsão da Petrobras e do Pnud é que haja um efeito multiplicador em cada comunidade.

Desafios

Diretor de País do Pnud, Didier Trebucq destaca que, apesar de o programa abarcar cidades de uma área que vai do Ceará ao Rio Grande do Sul, há desafios em comum, especialmente ligados à capacitação.

“Cada município é um caso único, por isso precisamos fazer primeiro uma análise de dados. Mas, claramente, há muitos desafios que são comuns”, disse.

A gerente de responsabilidade social da Petrobras, Beatriz Espinoza, lembra que o dia da assinatura é o aniversário de três anos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

“A gente espera contribuir daqui a dois anos, no aniversário de cinco anos dos objetivos, com a sua disseminação”, afirmou.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foram aprovados pelo Brasil e mais 192 países na 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2015. Desde então, eles se tornaram prioridade na agenda da ONU até 2030.

