Peter Jackson fala sobre a série de O Senhor dos Aneis: “Não estou envolvido”

Peter Jackson

A Amazon está desenvolvendo uma série de O Senhor dos Anéis e o diretor dos filmes, Peter Jackson, já afirmou que não está envolvido no projeto.

“Entendo ver meu nome mencionado, mas não há nada acontecendo comigo neste projeto”, disse, segundo o site IndieWire.

A Amazon ainda não divulgou muitos detalhes sobre a série, mas disse que ela se passará em períodos antes do livro A Sociedade do Anel.

Fonte: Vírgula UOL