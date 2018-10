Pessoas têm preferido viajar sozinhas para manter sanidade mental, diz pesquisa

Uma pesquisa da ABTA, organização dos agentes de viagem da Inglaterra, concluiu que uma em cada seis pessoas (15%) prefere viajar sozinha. Em 2017, este número era de 12% e, em 2011, de 6%. O motivo? Para manter a sanidade mental.

Segundo o site Mirror, a prioridade de 76% dos turistas solo é não querer assumir compromissos com outras pessoas durante as viagens, 63% falaram que é a chance de terem um tempo para si, 37% priorizam poder escolher sozinho um novo destino e 31% acham que pode ser uma boa oportunidade de conhecer gente nova.

“Muitas pessoas têm nas férias a chance de fugir de todo mundo. As viagens se tornaram uma estratégia para manter a sanidade”, disse Mark Tanzer, executivo da ABTA.

22 dicas para viajantes solos

1) Esqueça tudo que já leu sobre o assunto. Não tem certo e errado quando se viaja sozinho. O lema é: faça o que tem vontade sem se preocupar com ninguém. Por alguns dias, você é absolutamente sua prioridade!

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

2) Seja sincero com suas necessidades. Não queira viver a experiência de outro viajante. Para e pense no que você realmente quer durante este período. Se para você é importante ter companhia e conhecer outras pessoas, então embarque para algum lugar movimentado e priorize um hostel. Se não abre mão do aconchego de uma cama confortável, então seu lugar é um hotel. Seja verdadeiro com seus desejos e não ligue para o que os outros falam. Este é o seu momento!

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

3) Saiba que pode procurar alguém quando quiser. Ligar ou ficar em contato com amigos e familiares não quer dizer que você é fraco ou não está lidando bem com a experiência solo. Desde que seja honesto com seus sentimentos e cuide de si próprio, pode fazer o que te deixar mais feliz.

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

4) Não planeje absolutamente tudo. Claro que reservas de hospedagem e alguns passeios devem ser feitos antes, mas não ocupe totalmente seu tempo com uma programação detalhada e engessada. Desde que se sinta à vontade, tente superar a insegurança e permita-se um tempo livre, um desvio no caminho e uma aventura inesperada! Pode ter certeza que talvez estes sejam os melhores momentos da viagem.

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

5) Esteja preparado para a vulnerabilidade. Estar sozinho em um lugar desconhecido dá medo e te deixa meio sensível às vezes. Saiba que provavelmente isso vai acontecer ao longo do roteiro, mas respire fundo e saiba que se você está ali, é capaz de lidar consigo mesmo por um tempo.

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

6) Sempre leve mais dinheiro do que planejado e guarde quantias diferentes em lugares diversos. Cartões de crédito para emergências também são uma boa ideia porque nunca sabemos se o câmbio vai enlouquecer, se o diheiro vai sumir ou se será difícil encontrar bancos ou caixas eletrônicos pelo caminho. O importante é sempre ter mais de uma opção financeira garantida.

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

7) Tenha uma cópia do seu passaporte, voos, reservas de hotéis e outros detalhes da viagem em seu email e envie para alguém próximo. É sempre bom as pessoas saberem de onde você saiu e pra onde está indo. Para quem quer ainda mais segurança, além de imprimir todos os vouchers e tê-los no celular, também anote em algum caderninho e mantenha-os com você. Organização old school pode ser muito útil na hora de um aperto!

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

8) Antes de embarcar, faça uma lista de informações sobre os destinos, hospedagens, embaixadas, bancos e seguro saúde. Tenha sempre estes telefones e endereços úteis por perto porque você provavelmente vai precisar quando menos esperar.

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

9) Mantenha contato com seu hostel, hotel ou anfitrião Airbnb antes de embarcar. Primeiro, para garantir que está tudo certo e, depois, para pegar dicas de transporte e compras, por exemplo.

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

10) Cuidado com as malas. Leve apenas uma bagagem que você próprio consiga carregar sem grandes dificuldades. Entenda que você é o único responsável por todos os seus pertences.

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

11) A experiência de viajar sozinho pela primeira vez começa em casa na hora de fazer as malas. Prefira sapatos confortáveis, roupas coringas e, se possível, produtos de higiene descartáveis que você vai se desfazendo pelo caminho.

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

12) Sacos plásticos são seus amigos. Além de deixar a mala mais compacta, dividir os pertences em embalagens deixa tudo mais organizado. Manter tudo certo com a mala é mais importante do que se pensa porque provavelmente não poderá pegar itens emprestados com um conhecido, então esteja preparado.

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

13) Leve cadeados. Mesmo que ache que não vá precisar, sempre leve dispositivos de segurança extras.

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

14) Talvez você fique um tempo sem conversar com outras pessoas, seja por opção ou falta dela. Nessas horas, tenha sempre por perto um bom livro e, claro, boa música.

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

15) Mantenha um diário. Além das fotos, tente documentar a viagem e, principalmente, suas impressões e sentimentos desta experiência. Uma dica é comparar o que escreveu durante o voo de ida e de volta e ver a diferença. Além de conhecer um lugar novo, viajar sozinho é muitas vezes um momento transformador.

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

16) Procure sempre walking tours (praticamente todas as cidades turísticas do mundo têm) e participe dos eventos no hostel. Estas atividades vão quebrar o gelo, são ótimas para conhecer companheiros de aventura e te inserem na cultura local.

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

17) Ande sem rumo. Bater perna – desde que o lugar seja seguro, ok? – é a melhor maneira de conhecer lugares que não estão nos guias turísticos.

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

18) Fique perdido. De novo, desde que esteja em segurança, não deixe o medo te paralizar diante do novo. Caso se perca pelas ruas, erre o caminho, se atrase ou qualquer contratempo deste tipo, respire e continue em frente porque com certeza vai se encontrar logo em seguida.

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

19) Lembre-se que as pessoas são sinceramente legais. Claro que tem suas exceções por aí, mas desde que você se aproxime de forma educada e gentil, uma das melhores coisas de se viajar sozinho é ver o quanto o mundo está cheio de gente boa e disposta a ajudar. É nestas horas que você vai viver aqueles momentos que nos fazem acreditar que nas pessoas de novo, sabe?

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

20) Converse com locais. Para se sentir mais parte do lugar, bata papo com o cara do caixa do supermercado que você parou para comprar água. Com a atendente da lanchonete, com o motorista do ônibus. Além de conhecer gente de outra cultura, as melhores dicas podem sair daí.

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

21) Abrace a estranheza inicial – que provavelmente vai se repetir em cada novo lugar que chegar – e a solidão. Elas fazem parte do pacote e não tem como fugir disso. Então, não ignore estes sentimentos, lide com eles, encontre maneiras de afastá-los e tenha certeza que eles vão te ensinar muito sobre você.

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

22) Confie em si mesmo. Para embarcar sozinho, você tem tudo que precisa: força, intuição e desejo de aventura. Então, faça deste momento uma viagem inesquecível!

Créditos: Reprodução / Visual Hunt

22 dicas para viajantes solos

Fonte: Vírgula UOL