Pessoas solitárias têm dobro de chances de ter doença cardíaca

Depressão e ansiedade também são mais comuns em pessoas solitárias

Solidão pode dobrar riscos de problema de coração, segundo estudo feito no Hospital da Universidade de Copenhagen, na Dinamarca. Segundo a pesquisa, pessoas solitárias têm mais chances de sofrer morte prematura. “A solidão é mais comum nos dias de hoje do que no passado e mais pessoas vivem sozinhas”, disse a autora do estudo Anne Vingaard Chistensen. As informações são do Independent.

Pessoas que se sentem sozinhas também apresentam três vezes mais sintomas de ansiedade e depressão, de acordo com a pesquisa. Para os resultados, pesquisadores usaram dados de 13.463 pacientes com problemas cardíacos.

Fonte: Vírgula UOL