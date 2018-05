Pessoas obesas deveriam começar jornada de trabalho mais tarde

Flexibilidade ajuda a evitar momentos de ansiedade no transporte público, por exemplo

Pessoas obesas deveriam começas o expediente mais tarde do que o restante da equipe, segundo pesquisa do Instituto de Estudos sobre Emprego, apresentado no Congresso Europeu de Obesidade pelo professor Stephan Bevan. A ideia é evitar situações de ansiedade durante os horários de pico. As informações foram divulgadas pelo Independent. A flexibilidade de poder trabalhar de casa ou chegar uma hora mais tarde ajuda na saúde mental de pessoas obesas, segundo Bevan.

“Algumas pessoas dizem que a obesidade é a característica que continua socialmente vista como motivo para piadas. Existe uma crença entre médicos, empregadores e a sociedade de que a obesidade é uma escolha de estilo de vida. As pessoas não acreditam que fazer ajustes no meio de trabalho para pessoas obesas é tão importante quanto para deficientes”, explicou o professor.

