Pesquisa revela o que exatamente causa nervosismo na hora do sexo

(Foto: Ella Byworth / Metro)

Sexo é uma coisa para ser gostosa, excitante e muito prazerosa, certo? Só que em algumas vezes não é bem assim. Muitas pessoas ficam nervosas na hora do ato sexual, ou pelo menos já ficaram uma vez na vida. É algo que não deveria acontecer, mas acontece. Segundo uma pesquisa feita pelo Superdrug, site especializado na intimidade do casal, o que mais causa nervosismo nas pessoas são as posições sexuais.

Mil pessoas dos EUA e Europa foram entrevistadas e o resultado foi: 56,8% das mulheres e 42,7% dos homens se sentem intimidados a fazer a posição conhecida como 69. Sobre sexo anal, 54,6% das mulheres ficam tensas com a ideia e 30,5% dos homens pensam o mesmo. Outra posição que causa nervosismo é a da mulher por cima, pois 16,6% das mulheres se preocupam com o fato de estarem muito pesadas em cima dos parceiros. Já a posição ‘de quatro’ incomoda 24,8% das mulheres e 16% dos homens.

(Foto: Ella Byworth / Metro)

Uma coisa é certa: ninguém é obrigado a fazer sexo na posição que lhe causa desconforto. É perfeitamente possível ter uma ótima, excitante, amável e brilhante vida sexual sem precisar fazer coisas que o(a) deixa nervoso(a), especialmente se forem difíceis fisicamente. Lembre-se, sexo tem que ser divertido, agradável e consensual.

O que não dizer depois do sexo

Até que foi legal!

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Bem, acho que preciso ir embora…

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Chamei um táxi pra você, acho que ele já chegou!

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Como eu faço para ir embora daqui mesmo?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Desculpa qualquer coisa. viu

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Essa foi a sua primeira vez?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Eu posso continuar, se você quiser…

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Eu preciso me limpar, com licença!

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Eu saí uma vez com uma pessoa parecida com você, sabia?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Eu te amo (no primeiro encontro NÃO)

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Hum… Você… Foi?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Isso não era o que eu estava esperando…

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Meus filhos vão amar você!

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Muito obrigado, viu?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Ninguém pode ficar sabendo disso, ok?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Então, nós precisamos conversar…

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Nossa, não esperava que fosse ser tão bom!

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Quanto eu te devo? Brincadeirinha!

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Será que a gente usou camisinha?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

…………….. (aquele silêncio constrangedor)

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Você faz bastante barulho!

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Você foi um pouco rápido demais

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Você gostou? O que achou? Fiz tudo certinho? Você gostou?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Você me ama?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Você não se arrependeu, né?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Fonte: Vírgula UOL