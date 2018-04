Pescador faz parto de tubarão e solta 98 filhotes no mar

Mathew Orlov

Não é história de pescador, o australiano Mathew Orlov, de 46 anos, fez uma “cesariana” depois que uma fêmea da espécie foi fatalmente atacada por outro predador.

Ele afirma que o tubarão já estava morto quando ele puxou-o para o seu barco na costa de Victoria. No entanto, quando ele colocou o tubarão no convés de seu barco, ele percebeu que seu estômago ainda estava se movendo.

“Quando vi a barriga se movendo, o instinto entrou em ação. Nunca fiz nada parecido antes, mas tenho pescado tempo suficiente para saber que precisávamos tirar os filhotes o mais rápido possível”, afirmou.

‘Foi uma sensação muito avassaladora quando eles começaram a aparecer, uma adrenalina. Eu estava tão estupefato que havia tantos, contamos 98″, apontou.

Embora Mathew nunca tivesse feito uma cesariana antes, ele tinha ouvido histórias de outros pescadores. “Eu amo o oceano e respeito, eles são uma parte importante do ecossistema”, disse. “Acho que as chances de sobrevivência dos filhotes é alta, eles nadaram de um modo bastante saudável”, completou Mathew.

Fonte: Vírgula UOL