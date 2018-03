Peruano que veio ao Brasil conhecer youtubers completa um mês em abrigo

Reprodução/Arquivo Pessoal Peruano com os irmãos Berti

O menino peruano de 13 anos, que viajou a Sorocaba (SP) para conhecer os irmãos youtubers Bruno e Lucas Berti completou um mês em um abrigo para adolescentes na quinta (8).

O menino foi resgatado pelo Conselho Tutelar em frente à portaria do condomínio onde moram com a família os influenciadores de 17 e 21 anos.

Na época do incidente, Bruno disse que o adolescente contou ter passado a fronteira acompanhado de um responsável. Em seguida, viajou sozinho de ônibus até São Paulo, onde foi assaltado. Ele precisou de ajuda para comprar uma passagem até Sorocaba.

O Consulado do Peru no Brasil entrou em contato com a família do adolescente em Lima, mas nenhum responsável veio buscá-lo, segundo a promotoria do Ministério Público de Sorocaba.

A promotoria informou que ele deve voltar nos próximos dias, assim que for definido se ele irá de avião ou ônibus.

Fonte: Vírgula UOL