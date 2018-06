Peruano é preso no Aeroporto Internacional do Rio com 5 kg de MDMA

Agentes da Receita Federal, em operação conjunta com a Polícia Federal, apreenderam hoje (28) 5,1 quilos de MDMA, o princípio ativo do ecstasy, no Aeroporto Internacional do Rio. A apreensão foi avaliada em R$ 750 mil. A MDMA é conhecida como a “droga do amor” e tornou-se uma das substâncias ilícitas mais presentes nas festas de jovens de classe média e alta no Brasil e em vários países.

A droga estava na bagagem de mão de um passageiro peruano, de 45 anos, que desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio em voo procedente de Roma, com embarque inicial em Amsterdam, na Holanda.

Após análise de seu perfil nos sistemas, o passageiro foi selecionado pelo supervisor do grupo de plantão da Receita Federal para ter sua bagagem submetida à inspeção não invasiva (raio X). A partir das imagens, foi detectada a presença de uma substância orgânica, sendo o passageiro e a bagagem submetidos à inspeção mais rigorosa.

A equipe de fiscalização do Serviço de Conferência de Bagagem da Alfândega do Rio de Janeiro constatou a presença de vários pacotes com a substância que foi submetida a teste, ainda na Alfândega, apresentando resultado positivo para drogas.

A Polícia Federal confirmou, em novo teste, a substância positiva para MDMA, efetuando a prisão em flagrante do passageiro. Autuado, o peruano foi encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde ficará à disposição da Justiça Federal, aguardando julgamento.

Fonte: Agência Brasil