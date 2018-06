Peru e Dinamarca fazem neste momento o 3º jogo deste sábado

A seleção do Peru e da Dinamarca já estão no gramado da Mordovia Arena, em Saransk. Quem apita o jogo é o árbitro Bakary Gassama, da Gâmbia, auxiliado por Jean Claude Birumushahu, de Burundi, e Abdelhak Etchiali, da Argélia. A seleção peruana está de volta à Copa do Mundo depois de 36 anos. A sua última participação foi na Copa de 1982, na Espanha.

O treinador do Peru Ricardo Gareca escalou a seleção com: Gallese, Advíncula, Alberto Rodríguez, Christian Ramos,Trauco e Tapia; Yotún, Carrillo e Cueva; e Édison Flores e Farfán.

A Dinamarca joga com: Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen, e Kvist; Delaney, Eriksen e Poulsen; Jorgensen e Sisto. O técnico é Age Hareide.



Fonte: Agência Brasil