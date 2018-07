Perfil reúne as sobremesas mais incríveis de Nova York

Prepare-se para as sobremesas mais incríveis que você vai ver na semana! Uma americana e seu namorado têm uma missão em Nova York: descobrir, provar, registrar e publicar os melhores sorvetes da cidade.

Eles postam tudo na conta @feedyourgirlfriend. “Eu amo comer e a tarefa do meu namorado é me levar para experimentar comidas deliciosas, principalmente sobremesa”, ela explica.

Confira alguns doces na galeria:

Melhores sorvetes de Nova York

Americana e namorado procuram as melhores e mais bonitas sobremesas da cidade

Créditos: Reprodução / @feedyourgirlfriend / Instagram

