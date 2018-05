Pelo segundo ano, Saquarema sedia Circuito Mundial de Surfe

A partir de hoje (11) Saquarema, no Rio de Janeiro, volta a sediar, pelo segundo ano consecutivo, a etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe, promovido pelo World Surf League Championship Tour. O torneio reúne, até o dia 20, os maiores nomes do esporte, como os brasileiros Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, o australiano Julian Wilson e o atual campeão, o havaiano John John Florence. No total, participam 36 surfistas na categoria masculina e 18 na feminina.

Uma das novidades é a participação da atleta Tatiana Weston-Webb que nasceu no Rio Grande do Sul e mora desde criança no Havaí. Tatiana sempre competiu como havaiana, mas passou a representar o Brasil no Circuito Mundial e pela primeira vez irá disputar em Saquarema.

Entre os brasileiros na disputa está o potiguar Ítalo Ferreira, que foi campeão da etapa de Bells Beach e divide o primeiro lugar no ranking com o australiano Julian Wilson.

A quarta etapa da temporada 2018 de surfe conta ainda com a participação dos brasileiros Adriano de Souza (o Mineirinho), campeão da edição 2017, Filipe Toledo e Silvana Lima.

Do time de estrangeiros, estão o australiano Owen Wright, o havaiano Sebastian Ziet e o português Frederico Morais. Além deles, os americanos Kanoa Igarashi e Kolohe Andino e o francês Jeremy Flores. Entre as mulheres, a hexacampeã mundial Stephanie Gilmore, atualmente líder da temporada 2018, Tyler Wright e Carissa Moore.

Na Oi Rio Pro, a cada manhã, uma comissão técnica avalia as condições do mar para decidir se haverá competição. Todos os surfistas disputam a rodada inicial, divididos em baterias com três competidores. A vitória vale passagem direta para a terceira fase. Os derrotados ainda podem ter a chance de classificação na repescagem.

O prefeito de Saquarema, Manoel Alves, espera que a Praia de Itaúna fique lotada, reunindo turistas de todo o Brasil e do exterior. “É muito gratificante sediar mais uma vez a etapa do mundial de surfe no município. Estamos empenhados em receber os atletas da elite do surfe. Temos certeza de que, assim como na edição do ano passado, será um sucesso”, disse.

