Peladas e brilhantes: mulheres cobrem o corpo com glitter em apoio à diversidade

O carnaval já passou, sabemos, mas o vício em glitter, lantejoulas e confetes é apenas atemporal. Todo dia é dia de brilhar e sambar na cara da sociedade, não é mesmo? Essa é a crença das mulheres que participaram do “Glitter Extravaganza”, um encontro para celebrar a diversidade feminina com muito brilho e pouca roupa.

Em Queensland, numa área rural perfeita para curtir a nudez em paz, 15 mulheres tiraram as roupas e participaram de um ensaio incrível, sem qualquer vergonha ou tabu em relação às próprias formas.

Magras, gordas, com celulite, barriga chapada, novinhas, maduras… Todas tiveram o direito de brilhar e se amar com a chuva de glitter colorido. Bonnie V., uma das participantes do encontro, contou que o grupo já estava “de saco cheio” de tanta cobrança por silhuetas perfeitas.

“Queremos encorajar o amor-próprio, fazer com que as mulheres aprendam a apreciar suas formas independentemente do que é dito pela mídia”, afirma ela. Apenas maravilhosas, para dizer o mínimo!

Veja como foi esse date cheio de brilho na galeria abaixo:

Fonte: Vírgula UOL