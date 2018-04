Pela primeira vez no Brasil, mostra apresenta a obra de Mac Adams

Exposição no Centro Cultural Fiesp apresenta, pela primeira vez no país, obras do artista Mac Adams, um dos fundadores do movimento Arte Narrativa (Narrative Art). A exposição Mens Rea: a cartografia do mistério fica em cartaz até 8 de julho, de terça a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 10h às 20h. A entrada é gratuita.

O movimento artístico Arte Narrativa, que usava texto e fotografias para contar uma história, surgiu nos Estados Unidos na década de 1970. Em 1974, a primeira série de Adams, chamada Mistérios, foi exibida na lendária Galeria Green Street, em Nova York. Adams participou desse movimento, mas acabou se distanciando por decidir não utilizar a palavra.

Nas obras de Mac Adams, a fotografia tem papel fundamental ao lado de objetos. Ele mistura referências dos contos do País de Gales, onde nasceu, dos romances de Arthur Conan Doyle, do cinema de Alfred Hitchcock e do cinema noir.

“É justamente nesse momento de ‘vazio narrativo entre a imagem e o objeto’ que Mac Adams eclode em contextos e narrativas diversas, carregadas de carga psicológica para tornar o vazio quase palpável”, disse a curadora Anne-Céline Borey.

“Toda a produção do artista obriga a pessoa a interrogar a veracidade de elementos que transitam entre a realidade e a ficção. Ao longo da exposição, o espectador é constantemente confrontado com dois instintos: o desejo de ver e as inquietações por ter visto”, afirmou Luiz Gustavo Carvalho, também curador da mostra.

A seleção dos curadores apresenta ao público brasileiro 17 obras da série Mistérios, além da instalação Cartografia de um crime, criada especialmente para a exposição em São Paulo, que reflete sobre a memória e o esquecimento. Na instalação, o artista constrói um diálogo entre suas imagens e fotografias vindas do arquivo do Museu Nicéphore Niépce (França), um dos mais importantes da Europa.

A exposição Mens Rea: a cartografia do mistério está em cartaz na Galeria de Fotos do Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista, 13

Fonte: Agência Brasil