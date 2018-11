Pela primeira vez na história, casal de lésbicas faz gestação do mesmo bebê

Ashleigh e Bliss Coulter

Ashleigh e Bliss Coulter vivem no Texas (EUA), são casadas e queriam realizar o sonho de ter um filho. Por conta disso, acabaram no centro de um procedimento inédito e geraram o mesmo bebê.

Sim, você não leu errado. As duas tiveram o filho em suas barrigas. A gente explica! Primeiro, o bebê foi concebido com um espermatozoide de um banco de esperma e com o óvulo da mãe Bliss.

Ashleigh e Bliss Coulter

Inicialmente, Ashleigh geraria a criança, mas os médicos quiseram testar a ideia da outra mãe gerar o bebê por alguns dias.

Primeiro, os médicos os estimularam a ovulação de Bliss, retiraram alguns óvulos e fertilizaram, depois colocaram os embriões dentro dela e deixaram lá por cinco dias.

“Após esse tempo, ela retornou para a clínica e nós retiramos o dispositivo. Eles foram implantados em Ashleigh que seguiu com a gestação até o parto. É quase como passar o bastão em uma corrida de revezamento!”, explicou a médica Kathy Doody, responsável pelo procedimento.

Stetson Coulter tem quatro meses de vida, está saudável e bem.

Fonte: Vírgula UOL