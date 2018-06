Peixe ‘mutante’ com cabeça de pombo é fisgado na China

(Foto: reprodução/ Mirror)

Parece até história de pescador, mas não é! Na cidade de Guiyang, na China, um homem fisgou um peixe ‘diferentão’ que tinha cabeça de pombo. Isso mesmo!

O pescador ficou assustado com o peixe ‘mutante’ e chamou os amigos para ver. Todos ficaram impressionados e tiraram fotos com os celulares, informa o Mirror.

Os pescadores devolveram o ‘peixe-pombo’ ao rio, mas as fotos viralizaram na internet. Confira abaixo:

Peixe com cabeça de pombo

Créditos: reprodução/ Mirror

Peixe com cabeça de pombo

Créditos: reprodução/ Mirror

Peixe com cabeça de pombo

Créditos: reprodução/ Mirror

Peixe com cabeça de pombo

Créditos: reprodução/ Mirror

Jovem tatua olhos de azul

Burning Man pelo fotógrafo brasileiro Sidney Erthal

Fotos tiradas no momento certo

Jovem tatua olhos de azul

Burning Man pelo fotógrafo brasileiro Sidney Erthal

Fotos tiradas no momento certo

Fonte: Vírgula UOL