Pedro Leonardo estreia palestra motivacional musical: ‘Tive que me reinventar’

Pedro Leonardo não é só conhecido por ser filho do cantor Leonardo ou pela ex-dupla Pedro & Thiago. O rapaz, de 30 anos, virou exemplo de superação. Exemplo de vida. Agora, sua emocionante história será contada na palestra motivacional musical Novos Tempos, criada e estrelada por ele mesmo e que estreou nesta segunda, 9, em São Paulo, em apresentação especial para convidados.

“Eu tive que me reinventar, que me redescobrir”, diz Pedro em exclusiva ao Virgula, momentos antes de subir ao palco para a sua primeira palestra. Em 2012, o cantor sofreu um gravíssimo acidente de carro que o deixou em coma induzido por meses com traumatismo craniano e trauma abdominal. Um pesadelo que foi acompanhado por todo o país.

“Desde que comecei a me recuperar, nunca, em nenhum momento pensei em desistir. Nunca passou pela minha cabeça que não iria conseguir superar aquela situação”, conta o cantor, e explica onde foi buscar forças para seguir adiante: “O que sempre precisei e procurei foi motivação, que é a principal palavra dessa palestra. Minhas filhas, minha família, tudo isso me motivou”.

“É por isso que digo que me reinventei. A motivação serve para você se encontrar novamente. Mas, não para voltar a ser o que você era antes, e sim para ser melhor. Você galga dali pra frente. Foi o que aconteceu comigo”, complementa.

Desde 2014, Pedro apresenta o programa Mais Caminhos na EPTV, da Rede Globo, mas foi há pouco tempo que a ideia da palestra tomou forma. “Sabe, eu sempre pensei em fazer uma palestra, mas nunca tive aptidão para palestrante. Então, certo dia fui na gravação do CD dos meus amigos Márcio e Gustavo e gravei com eles. Juntos, tivemos a ideia de compor essa palestra motivacional musical para contar a minha história, e levei adiante. O ‘clique’ veio dai“, conta.

“Em ‘Novos Tempos’, procuro falar de coisas simples e colocar as coisas de forma direta e agradável ao público. Não é nada pesado. É uma palestra ‘relax’ e gostosa de absorver”, diz ele, prometendo levá-la para todo o Brasil. “Se Deus quiser, vamos rodar o país. Eu quero é trabalhar”.

(Foto: reprodução/ Facebook) Pedro com o pai Leonardo, a caçula Maria Vitória e a esposa Thaís Gebelein

Antes do acidente, Pedro lançou cinco álbuns de estúdio e dois ao vivo com a dupla Pedro & Thiago. A música sempre esteve em seu sangue, e assim continua. “Se um dia me der vontade de lançar alguma música inédita, vou fazer. Ou mesmo regravar algumas canções antigas que eu gosto. Nada disso é descartável, pois a música bate dentro do meu coração”, diz. “Mas, no momento o meu show é esse: a palestra motivacional musical. Quero levar essa luta para as pessoas”.

Antes de finalizar a conversa, Pedro aproveita para enviar uma mensagem das mais positivas: “Seja o protagonista de sua história. Levante a cabeça, esqueça as reclamações e nunca desista. A gente reclama muito de boca cheia. É preciso olhar para os lados e abrir os olhos. Se as pessoas pararem de reclamar, as coisas já melhoram em 50%. E, reforço: nunca desista”.

Fonte: Vírgula UOL