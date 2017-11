Pedofilia é tema de hoje do programa Diálogo Brasil

Depois de o país realizar a maior operação policial de combate à pedofilia da história, com a prisão de mais de 100 pessoas e a apreensão de milhares de arquivos com pornografia infantil em outubro, o programa Diálogo Brasil reúne duas especialistas para debater o tema. Umas delas é a coordenadora-geral de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos, Heloiza Egas, que alerta que o Disque 100 tem recebido cada vez mais denúncias de aliciamento de crianças para fins sexuais pela internet.

Ela também chama a atenção para a interferência dos meios de comunicação sobre os padrões de comportamento e as preferências de consumo de crianças e adolescentes. Heloiza acrescenta a importância de ouvir a criança, respeitá-la como ser humano e não duvidar de relatos de eventuais abusos, de modo que ela se sinta segura para fazer revelações espontâneas.

Também entrevistada pelo Diálogo Brasil, a psicóloga e representante do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal Vanuza Sales considera um risco o acesso ilimitado à internet por crianças de 9 a 10 anos, ainda saindo do mundo da fantasia para o da realidade. Especialista em terapia de família, desenvolvimento humano e inclusão escolar, ela recomenda que os responsáveis monitorem e estabeleçam limites para o uso da internet pelos pequenos.

Segundo Vanuza, embora a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde descreva a pedofilia como doença, trata-se de uma perversão sexual, na concepção da psicanálise, e de uma alteração de comportamento, na perspectiva da psicologia. Ela esclarece que o tratamento inicial é psicológico e eficaz, desde que a pessoa esteja disposta a se tratar. Do ponto de vista da vítima, a psicóloga ressalta que “toda ação educativa é preventiva”, desde o aprendizado da criança sobre a higiene corporal.

O Diálogo Brasil desta semana também contará com a participação em vídeo da diretora-executiva da Andi – Comunicação e Direitos, Míriam Pragita. O programa é exibido sempre às segundas-feiras, na TV Brasil, às 22h30.

Fonte: Agência Brasil