PEC deve ser votada dia 21

Os deputados estaduais têm até o dia 30 de novembro para aprovar a Proposta de Emenda a Constituição (PEC) do Teto de Gastos. Caso a mensagem não for aprovada até esta data, o governo do Estado não poderá aderir ao Programa de Recuperação Fiscal do Governo Federal. Com o programa, Mato Grosso vai economizar R$ 1 bilhão para os cofres estaduais, pois não pagará as dívidas com a União em um período de dois anos. Segundo o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Dilmar Dal Bosco (DEM), a previsão é que a PEC seja votada no próximo dia 21.